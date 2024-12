Chroni swojej prywatności. Tak mówi o żonie

Łukasz Simlat to nazwisko doskonale znane w polskim kinie i telewizji. Jego ścieżka kariery jest pełna różnorodnych ról, które doskonale ukazują jego talent aktorski. Jednak pomimo popularności, Simlat konsekwentnie chroni swoje życie prywatne przed medialnym szumem.

Nigdy nie poznał ojca. Oto co dostał po nim w spadku

Łukasz Simlat był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego. Jak wówczas podkreślił, nie zamierza w wywiadach opowiadać o swojej rodzinie. Prywaty unika też w mediach społecznościowych, które są dla aktora jedynie kanałem do zaprezentowania pracy zza kulis.

