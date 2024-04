Nigdy nie poznał ojca. Dostał list, którego nie przeczytał

Łukasz Simlat to aktor znany z ról w "BrzydUli", "Na krawędzi" czy serii "Rojst". Choć rzadko kiedy podejmuje publicznie tematy dotyczące życia prywatnego, w ostatnim wywiadzie odpowiedział na pytania o ojca, którego nigdy nie poznał. Miał 16 lat, kiedy otrzymał od niego list, którego nie zdecydował się przeczytać.

Ojca widział jednak raz - przez płot. Był wówczas z dziadkiem. Wiedział, jakim samochodem jeździł. - Nagle zobaczyłem faceta ze zdjęć, który podchodzi do czerwonego malucha. Miałem jakieś sześć, siedem lat. Ale nie zawołałem - dodał.

Łukasz Simlat wrócił także do wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji z 2020 roku. W momencie protestów przechodził COVID-19. Na swoim profilu na Facebooku zamieścił wpis, w którym wyzywał na pojedynek Jarosława Kaczyńskiego i jego "kumpli chamów przebranych w garnitury". W efekcie otrzymał wiele wiadomości z groźbami.

