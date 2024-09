Łukasz Simlat to aktor, który pojawił się w nowej produkcji "Drużyna A(A)" w reżyserii Daniela Jaroszka. Fabuła filmu krąży wokół grupy anonimowych alkoholików, którzy, aby ocalić swój ośrodek terapeutyczny, muszą przewieźć dwie cysterny spirytusu. Simlat wciela się w postać terapeuty uczestniczącego w grupowych spotkaniach.

Aktor nie ukrywa, że życie w trzeźwości przynosi mu wiele korzyści. Łukasz Simlat podkreślił, że ma obecnie większą samoświadomość, co przekłada się na żonglowanie karierą oraz życiem prywatnym. Co jeszcze przyniosła rezygnacja z alkoholu?

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!