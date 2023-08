Chwali się kolejnym domem. Będzie w nim spała na sianie

- Jest ekologiczny ogród, z którego goście będą mogli korzystać. Jak wyjdą z posesji, to mogą pójść prosto na pole, które jest obok i na którym od ubiegłego roku mamy swoje ekologiczne warzywa. Jak ktoś będzie chciał sobie zerwać na śniadanie niepryskanych ogórków, pomidorów czy koperku, szczypiorku to może to zrobić. Zasadziłam tam mnóstwo ziół i będę chciała ludziom serwować napary, różne herbaty i jak będą wyjeżdżać, będą czuli, że nabrali mocy. Moja mama wszystkiego dogląda, sprawia jej to ogromną radość i tym żyje. Jest bardzo szczęśliwa - zdradziła Gardias w rozmowie.