Ciążowa sesja słynnych bliźniaczek. Urodzą niemal w tym samym czasie

Siostry postanowiły, że chcą mieć wspólne zdjęcia. Zdecydowały się na rozbieraną sesję. Miejsca intymne zasłoniły rękoma. Zmysłowe fotografie opublikowały na Instagramie i opatrzyły emocjonalnymi wpisami. Podkreśliły, że ze względu na pandemię koronawirusa ciąża była czasem niepewności. W takich chwilach mogły jednak liczyć na siebie. Wparcie siostry, która również jest w ciąży, to na pewno duże psychiczne odciążenie.

"Jako bliźniaczka zastanawiałam się, czy nasze ciała zmienią się tak samo, czy jednak będą inne. To szalone, jak identyczne stały się nasze ciąże, od zachcianek po objawy. Zbliżamy się do końca, ale na pewno zapamiętamy ten czas na zawsze. Nie mogę doczekać się spotkania jej małego chłopca i czasu, w którym poznam płeć mojego maleństwa. Ta ciąża zaczęła się niespodzianką i też chcę, aby tak się zakończyła" - napisała Brie Bella.

Nicki zwierzyła się, że ciężko było jej zaakceptować zmieniające się w ciąży ciało, ale w pewnym momencie poczuła, że budzi się w niej "lwica". "Przyjęłam zmiany mojego ciała, choć czasami było to trudne. Czułam się nieswojo, wiedząc, że rozwija się we mnie życie. Ale teraz już poczułam, że wychodzi ze mnie lwica, chcąca chronić, uczyć, kochać i prowadzić moje dziecko. I przeszłam przez to wszystko z moją siostrą bliźniaczką. Boże, powiedziałabym, że jestem szczęśliwą kobietą. Bóg wybrał mi czas, w którym mam zostać mamą. - napisała Nikki Bella.