Ciekawa, przerażająca, interesująca i wciągająca. Czy taka powinna być idealna książka na świąteczny prezent? Z pewnością taka jest druga książka Michała Odolczyka pt: "Solanka".

Powieść osadzona w latach 60-tych środkowego Mazowsza, gdzie złe rzeczy dzieją się wzdłuż nieistniejącej już dziś cukrowniczej kolejki. Skrzętnie odwzorowana mazowiecka wieś oraz jedna z linii wszechobecnych kiedyś kolejek wąskotorowych stanowią tło dla kumulacji strachów i uprzedzeń okolicznych mieszkańców. "Solanka" to powieść doskonale obrazująca jak siła uprzedzeń względem czegoś nieznanego może prowadzić ludzi do eskalacji przemocy i pchać do czynów, o które sami by siebie nigdy nie podejrzewali.