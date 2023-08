Cienkie, wygodne, niewidoczne. Idealne majtki do letnich ubrań

Ten model majtek został stworzony po to, by całkowicie zniknęły pod ubraniem. Stringi, zasłaniają jedynie przód, natomiast z tyłu mają cienki paseczek, który pięknie eksponuje pośladki. I właśnie dlatego ten rodzaj majtek świetnie sprawdzi się, gdy chcemy założyć obcisłe spodnie, spódnicę ołówkową, lub dopasowaną sukienkę. Ich największą zaletą jest to, że nie odznaczają się pod ubraniem, a dobrze dobrany rozmiar stringów zapewnia pełną swobodę i komfort noszenia. Żeby takie majtki były całkowicie niewidoczne, warto pomyśleć o neutralnym kolorze, który stopi się ze skórą i nie będzie prześwitywał pod jasną kreacją. Cielisty kolor to najlepszy wybór, jednak jeżeli planujemy założyć czarny strój, stringi w tym samym kolorze będą równie dobrym wyborem.