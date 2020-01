WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ciepłe damskie piżamy. Idealne na prezent dla babci Szukasz dobrego prezentu na Dzień Babci? Postaw na ciepłą i wygodną flanelową piżamę, na którą nie przeznaczysz zbyt wysokiej kwoty. Jakie modele możesz wybrać? Przejrzyj poniższe wskazówki. Piżama powinna być miękka i wygodna w dotyku (iStock.com, Fot: wernerimages) Dobierz rozmiar Rozmiary piżam dwuczęściowych zwykle podaje się za pomocą liter albo cyfr. Odpowiadają one zwykłym rozmiarom ubrań, które nosimy na co dzień (np. M, S, 38, 40). Bardzo często producenci podają na stronach tabele, dzięki którym można dopasować konkretne wymiary ciała pod daną wartość. Najłatwiej będzie zapytać babci o to, jakie ubrania nosi na co dzień i w ten sposób dopasować najbardziej pasujący model. Pamiętajmy, że piżama nie musi być dobierana co do centymetra – ważne jest, by była nieco luźniejsza, gdyż to wpływa na komfort spania. Sprawdź fason Piżamy różnią się nie tylko kolorem i zdobieniami, ale też krojem. W sklepach znajdziemy modele z krótkimi spodenkami i T-shirtami oraz zestawy z długimi spodniami i koszulkami. Dla seniorki najlepsze będą egzemplarze uniwersalne, chroniące przed chłodem, czyli mające długie nogawki i rękawy. Jeśli nie jesteśmy przekonani co do zwyczajnej piżamy, możemy wybrać także flanelową koszulę nocną, sięgającą kolan. Taki fason jest o wiele bardziej kobiecy i elegancki. Warto też przyjrzeć się zdobieniom i kolorom wybranej przez nas piżamy. Jeśli nie za bardzo orientujemy się w guście babci, postawmy na uniwersalne barwy. Dobrym wyborem będą delikatne pastele albo ciemne tonacje. Możemy też wybrać egzemplarz z delikatnym deseniem albo pomysłowy model z oryginalnym napisem, np. "Dla kochanej babci", który będzie strzałem w dziesiątkę. Do całego zestawu możemy dorzucić jeszcze drobiazg w postaci miękkich i ciepłych kapci w prostym stylu albo ciepłego szlafroka. Taki prezent z pewnością ucieszy babcię i, co najważniejsze, na pewno się przyda. I to nie tylko na co dzień, ale też podczas pobytu w szpitalu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Materiał Uniwersalne, ciepłe piżamy szyje się zazwyczaj z flaneli, czyli grubej tkaniny bawełnianej albo wełnianej, powstającej przy użyciu splotu skośnego albo płóciennego, który jest mało podatny na uszkodzenia. Flanela jest drapana, a następnie strzyżona, co sprawia, że ma miękką powierzchnię. Doskonale sprawdza się jako tkanina termoizolacyjna. Czasami stosuje się także zamienniki bawełny i wełny, np. wiskozę. By piżama była rozciągliwa i elastyczna, dodaje się także niewielką domieszkę elastanu.