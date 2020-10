Ciepłe skarpety w atrakcyjnych cenach. W sam raz na nadchodzące chłody

Jeśli twoje jesienne buty okazały się być nieprzystosowane do warunków pogodowych, a nie chcesz nosić grubych, wełnianych skarpet, warto zainwestować w lekkie, doskonale chroniące przed chłodem stopki. Można je nosić do butów z niską cholewką i żadne warunki pogodowe nie są im straszne.

Ciepłe podkolanówki to podstawa, zwłaszcza w niepewnym okresie jesienno-zimowym. Wykonane grubszej i cieńszej wersji, doskonale przywierają do łydek i zapewniają odpowiednią ochronę przed chłodem. Miłośnicy wzorów skandynawskich mogą przebierać w licznych krojach i fasonach, przywodzących na myśl prawdziwie mroźną zimę.

Na szczególną uwagę zasługuje również nietypowy materiał, z którego wykonano skarpety. Podkolanówki damskie Heat Holders w wersji lite uszyto z odizolowanych splotów, które tworzą mikroskopijne poduszki powietrzne. Ich zadaniem jest gromadzenie ciepłego powietrza. Jednocześnie można zauważyć, że wewnętrzna i zewnętrzna strona skarpety znacznie się od siebie różnią. Wnętrze jest bardziej puszyste i przypomina futerko, podczas gdy zewnętrzna strona to mocny, wytrzymały ścieg.

Rajstopy są nieodłącznym elementem jesiennych i zimowych stylizacji. Niezależnie od tego, czy stawiasz na uniwersalne kolory, czy nieszablonowe modele, warto wybrać model, który będzie nie tylko dobrze wyglądać, ale odpowiednio chronić nogi przed ochłodzeniem. Zarówno cieliste modele z kropkami lub szwem, jak i bardziej ekstrawaganckie hafty i wzorki, są przede wszystkim ciepłe i miłe w dotyku, przypominają drugą skórę. To dzięki bawełnie, która z jednej strony zatrzymuje ciepło, a z drugiej pozwala skórze oddychać.

Jeśli decydujesz się na rajstopy, nic nie stoi na przeszkodzie, by przy okazji wymodelować sylwetkę. Gładkie, przylegające do ciała fasony nie tylko nie są widoczne pod ubraniem, ale również mogą pomóc zatuszować pewne niedoskonałości. Niektóre modele podkreślą uda i łydki, inne wygładzą brzuch. Warto eksperymentować z różnymi fasonami i wybrać ten, w którym będziesz wyglądać i czuć się idealnie. Krój bardziej opina się na określonych partiach ciała, co sprawia, ze sylwetka staje się bardziej wysmukła, a proporcje ciała nie są zaburzone.