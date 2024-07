Cierpi na poważną chorobę. "Nie będę umierać na scenie"

Elżbieta Zającówna wcale nie marzyła o karierze aktorki. Choć po zakończeniu edukacji zaczęła występować w teatrze, chciała zostać sportsmenką. To było jednak niemożliwe z powodu nieuleczalnej choroby von Willebranda, jaką u niej wykryto. Związana z zaburzeniami krzepliwości krwi, na zawsze przekreśliła sportowe marzenia aktorki.

Zającówna zaczęła traktować wtedy aktorstwo poważnie. Po rolach w popularnych produkcjach, kolejne propozycje przybywały same. Aktorka szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych, ale także lubianych gwiazd. Mimo ogromnej kariery, nie postawiła jedynie na sukces zawodowy. W latach 90. poślubiła Krzysztofa Jaroszyńskiego i urodziła córkę Gabrielę. Skupiła się na szczęściu rodzinnym.

Małżeństwo napotkało w pewnym momencie na problemy. Gdy aktorka poświęciła się prowadzeniu domu i wychowywaniu córki, pojawiły się doniesienia o romansie jej męża. Ich związek udało się uratować, a relację umocnił wypadek Jaroszyńskiego sprzed kilku lat. Mąż Zającównej zderzył się swoim BMW z tirem. To, że przeżył, sam nazywa cudem.

Gabriela Jaroszyńska to jedyna córka Elżbiety Zającówny. Nie poszła w ślady matki

Gabriela Jaroszyńska to jedyna córka Elżbiety Zającówny. Nie poszła w ślady matki

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!