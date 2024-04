Cierpią na PPAWIS. Wpływa na ich życie intymne

Brzuch kobiety po porodzie wygląda inaczej, co jest całkowicie naturalne. Ciąża jest dla organizmu ogromnym wysiłkiem. Po porodzie rozciągnięta skóra magicznie nie znika. Bardzo często powrót do dawnej sylwetki jest niemożliwy albo bardzo trudny.

U niektórych kobiet pojawia się pewien zespół chorobowy, o którym jeszcze niedawno nie mówiło się głośno. - Z każdą kolejną pacjentką utwierdzałem się w przekonaniu, że to bardzo poważny problem - podkreślił w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" specjalista chirurgii ogólnej, wyjaśniając, czym jest syndrom PPAWIS (z ang. Post-partum Abdominal Wall Insufficency Syndrom).

Prof. dr hab. Maciej Śmietański wyjaśnił, że za tajemniczym skrótem PPAWIS kryje się "zespół chorobowy, spowodowany ciążą, prowadzący do deformacji przedniej ściany brzucha".

Jak zauważył chirurg, może to rzutować na stan psychiczny i życie intymne kobiet.

