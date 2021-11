Trenerka pokazała ciało po porodzie. Porównała, jak się zmieniło w ciągu 6 miesięcy

W mediach społecznościowych aż roi się od postów, w których świeżo upieczone mamy dzielą się efektami swojej ciężkiej pracy na siłowni po ciąży. Choć z pewnością nie ma w tym nic złego, niektórym zarzucane jest to, że robią to wbrew swojemu ciału. Nie dają mu odpocząć po tak wyczerpującym dla niego czasie, chcąc jak najszybciej wrócić do swojej figury. To właśnie z tym chce walczyć polska trenerka Kasia Bigos, która opublikowała post na swoim profilu na Instagramie z "update'm" wyglądu swojego ciała po porodzie.