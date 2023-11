Ciężarna spędziła w areszcie 40 dni. "To było piekło"

"Policjanci wpadli do nas o świcie (...). Kazali nam się ubierać i radiowozem zawieźli na przesłuchanie w Warszawie. Nie wiedziałam, co się dzieje. Przesłuchanie to był jeden wielki absurd (...). Prokuratorowi wystarczyło, że wiedziałam, jak bronić się przed oszustwami przy sprzedaży kryptowalut, żeby uznać, że jestem członkinią grupy przestępczej. A to jest wiedza powszechnie dostępna w internecie" - opowiadała Mazur w rozmowie z dziennikarką "Wysokich Obcasów".