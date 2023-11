17 lat pracowała w więzieniu. "Pod koniec byłam strasznie zmęczona psychicznie"

"Przyjechał do mnie chłopak o twarzy dziecka"

Ale w więzieniu nie ma tylko patologii. - To może dotknąć każdego. Jeden osadzony był chyba doktorem filozofii. Jechał samochodem z żoną i córką, było ciemno. Chciał wyprzedzić, ale z naprzeciwka nadjechał samochód, którego on nie widział. Osoba jadąca przed skazanym zeznała, że też go nie widziała - więc prawdopodobnie nie miał włączonych świateł. Doszło do zderzenia, po którym zmarła żona i córka tego kierowcy oraz jedna czy dwie osoby z drugiego auta. Biegli orzekli, że to była jego wina i trafił za kratki, człowiek zupełnie niezwiązany z kryminałem - mówi Beata.