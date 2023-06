Cleo przesadziła? Nie wiadomo, na co patrzeć

Na początku czerwca wypuściła do sieci utwór "Karminowe usta", a w teledysku wystąpiła w czerwonym total looku. Teraz w tym samym stroju wkroczyła do studia "Dzień Dobry TVN". I choć wiadomo, iż jest to kreacja artystyczna, to z pewnością nie każdemu przypadnie do gustu, a bardziej wrażliwe osoby może nawet w pewnym sensie przerażać.