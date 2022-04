Co druga Polka źle o sobie myśli. Dlaczego tak ciężko nam uwierzyć w to, że jesteśmy wyjątkowe?

Nie dam rady. To nie dla mnie. Ktoś inny na pewno zrobi to lepiej. Co inni o mnie pomyślą? Znasz to? Często słyszysz to w swojej głowie? My, kobiety mamy problem z pewnością siebie. A nawet jeśli mamy wysokie mniemanie o sobie, to boimy się do tego głośno przyznać. Dlaczego tak jest? Jak to zmienić? Na ten temat można by napisać na pewno niejedną książkę i rozprawę naukową, ale nawet pobieżnie analizując temat, możemy wysnuć pewne wnioski i lekcje na przyszłość.