"Co ona ma na nogach?" Buty Muchy skradły show

Anna Mucha zasiadła na kanapie programu w "W bliskim planie" stacji Polsat Cafe. Gwiazda zdecydowała się na modną stylizację utrzymaną w intensywnym kolorze. Fason kreacji także wyróżniał się nieszablonowym krojem, który pozwolił wysunąć na pierwszy plan nogi aktorki . Jednak to odważne buty gwiazdy skradły całe show.

Róż to kolor nieoczywisty i wielowymiarowy. Słodki, przebojowy, ekstrawagancki, ale też dojrzały i elegancki. Jego potencjał docenił sam dom mody Valentino, który pokazał, że róż potrafi iść w parze z szykiem. Anna Mucha także połączyła trendy z elegancją, a całość "doprawiła" szczyptą kobiecości .

Aktorka zdecydowała się na elegancki kombinezon. Góra ubrania nawiązywała formą do marynarki. Ramiona wspierały poduszki, a front dekorowały klapy z dwurzędowymi guzikami w złotym kolorze. Długie nogawki zostały zastąpione przez krótkie , a ich nietypową formę podkreślił odcień fuksji.

Anna Mucha często sięga po długość mini, eksponując swoje nogi. Efekt maksymalnego wydłużenia osiąga z pomocą wysokich butów. Najczęściej są to sandały na platformie i kwadratowym obcasie lub klasyczne czółenka na smukłej szpilce. Ale tym razem sandały ustąpiły miejsca... klapkom. "O rany, a co ona ma na nogach?" - pytają fani na Instagramie.

Buty w szampańskim kolorze wyróżniało połyskujące wykończenie tkaniny. To świetna alternatywa dla cielistych butów ze skóry, która także umiejętnie gra złudzeniem optycznym. Kilkucentymetrowa platforma i obcas o geometrycznej formie, dobiegający 20 cm wysokości — robiły wrażenie. Nogi Anny Muchy wydawały się długie, jak do nieba. Jak klapki sprawdziły się w praktyce? To nieistotne. Te buty miały tylko jedno zadanie - "wyglądać".