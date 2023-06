Co pod top z cienkimi ramiączkami? Staniki i inne patenty, które się sprawdzą

Biustonosze samonośne i naklejki na piersi

Biustonosz samonośny składa się jedynie z miseczek przyklejanych do biustu, nie ma natomiast ramiączek ani paska w obwodzie, który podtrzymywałby taką bieliznę. Miseczki trzymają się na skórze dzięki powłoce klejącego żelu lub silikonu. Jest to niewątpliwie dobre rozwiązanie, gdy zależy nam na dyskretnej bieliźnie, nie widocznej pod sukienką na ramiączkach lub z odkrytymi plecami. Jednak zanim zdecydujemy się na zakup stanika samonośnego, warto pamiętać, że nie zapewnia on całkowitej stabilizacji. W upalne dni ciało się poci, przez co klej może nie trzymać się dobrze na wilgotnej skórze. Nie jest to też stanik modelujący, bo nie zapewnia odpowiedniego uniesienia. Przed wielkim wyjściem warto przeprowadzić test, który pokaże nam, jak taki biustonosz sprawdza się pod sukienką i czy aby na pewno jest odpowiedni dla naszego biustu.