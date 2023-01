Co się stało z Marylą Rodowicz? Wygląda inaczej, a odmienionym stylem naśladuje znaną gwiazdę

Stylizacja Maryli Rodowicz była zaplanowana od A do Z. Czarny look dopełniła wysokim kokiem na wzór Brigitte Bardot, przez co wyglądała jakby cofnęła czas i znów znalazła się w latach 60. Nic dziwnego, że zebrała mnóstwo komplementów. "Pani Maryla bije wszystkich na głowę! Kobiety, bierzcie przykład z wyglądu pani Maryli, a jest co nadrabiać!", "Wygląda pani olśniewająco", "Myślałam, że to zdjęcie sprzed ćwierć wieku. Królowa jest tylko jedna" – pisali fani.