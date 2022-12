Maryla Rodowicz w kolejnej szalonej stylizacji. Tak wyglądała na 30-leciu Polsatu

Maryla Rodowicz w modzie kocha kolory, obszerne kroje, tiule i bogato zdobione kreacje. Stawia na oryginalność, a jej stylizacje są nie do powtórzenia. Ta suknia powstała chyba specjalnie z myślą o niej.

Maryla Rodowicz ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny styl. Jej sceniczne stylizacje nie raz wywołały zachwyt. Podobnie ubiera się na ważne wydarzenia branżowe i ścianki. W tej stylizacji postawiła na objętość swojej kreacji. Tiulowe suknie , choć ostatnio nie były w trenach, na wielkich wydarzeniach zawsze zrobią wrażenie. Jeśli tak, jak Maryla Rodowicz, lubisz zrobić wielkie wejście, podobną kreację możesz włożyć na świąteczny bal lub elegancką imprezę sylwestrową. Pamiętaj jednak, by w takich modelach podkreślić talię, dzięki czemu sylwetka będzie wyglądać proporcjonalnie.

