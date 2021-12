Uczą się seksu przez oglądanie pornografii. "Chcą wiedzieć, jak zaspokoić partnera"

AS: To jest pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć w perspektywie kulturowej. Pornografia pokazuje fantazje seksualne. Większość ludzi z niej korzysta, ale nie wszyscy się uzależniają. Nawiązując do ostatniego wywiadu piosenkarki Billie Eilish, w każdym kraju na świecie edukacja seksualna pozostawia wiele do życzenia. Większość filmów, publikacji mainstreamowych pokazuje seks bardzo oględnie. Ktoś, kto jest nim zaciekawiony, włącza filmy pornograficzne. Kobiety sięgają po nie między innymi dlatego, aby dowiedzieć się, jakiego seksu oczekują od nich partnerzy.