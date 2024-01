Co widzisz na obrazku? Sprawdzisz, czy jesteś lubiany

Jeżeli pierwsze, co rzuciło ci się w oczy, to ludzka twarz, należysz do grona osób, które kierują się w życiu intuicją i to właśnie ona pomaga ci w podejmowaniu decyzji. To jednak nie koniec twoich zalet. Posiadasz wrodzone wyczucie, co wypada powiedzieć w danej sytuacji. Często jednak wybierasz milczenie, zamiast zabrać głos. Nie masz też problemów z tym, aby właściwie odczytywać sygnały innych ludzi. Nie lubisz być w centrum uwagi. Przez skrytość ludzie często cię nie doceniają.