Co widzisz na obrazku? Pierwsza reakcja zdradza wiele

Co, jeśli nie góry?

Jeśli jednak na obrazku nie zauważyłeś/aś gór, a zamiast tego dostrzegłeś/aś psa, to często skłaniasz się do ukrywania swoich uczuć i udawania obojętności. Sam/a nie do końca wiesz, dlaczego tak robisz. Czy jest to spowodowane twoją wrażliwością, czy może częstymi "zmianami" emocji? Czasami czujesz się przez to niespokojny/a lub niepewny/a. Kiedy wszystko idzie zgodnie z twoim planem, jesteś wręcz w siódmym niebie. Kiedy jednak nie - odczuwasz frustrację, którą skrywasz w sobie.