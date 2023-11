Przyjrzyj się rysunkowi. Możesz dowiedzieć się, co cię czeka

Pewnie wiele razy zastanawialiście się, czemu psychologowie analizują pacjentów za pomocą z pozoru dziwnych obrazków. Okazuje się, że to, co zobaczymy, wiele o nas mówi. Wystarczy jednak wiedzieć, jak prawidłowo to odczytać. Nie trzeba jednak udawać się do specjalisty. Wiele wyjaśnień iluzji optycznych znajdziemy obecnie na TikToku.