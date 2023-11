Co zamiast sukienki na święta? W tych stylizacjach olśnisz

Pamiętajmy również, że wisienką na torcie, która nadaje stylizacji świątecznego charakteru, jest oczywiście biżuteria. Błyszczące akcenty dorzucimy do takiego looku zawsze, bez względu na jego bazowe elementy. Jednak wróćmy do meritum. Co zamiast sukienki na święta? Już teraz podajemy na tacy dwie propozycje outfitów.