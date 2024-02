Cofnęła się w czasie? Zaszalała w turkusowych rajstopach

Moda zatacza koło, a trendy powracają średnio co 20 lat. Jednak w niedosłownej interpretacji, a kombinacji dawnych hitów z tymi współczesnymi lub zaczerpniętymi z jeszcze innego nurtu. Lata 80. to jeden z ciekawszych "rozdziałów" w historii mody, w którym kobiety wkroczyły na korytarze wysokich biurowców w stylu power dressing. To także czas debiutu Madonny, której estetyka pełna ekstrawagancji (nie mówiąc kiczu), wyraźnie odbiła się na dekadzie pełnej koloru, szaleństwa i maksymalizmu. Jak myślisz, którą grupę podbiła Małgorzata Socha?