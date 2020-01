WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Coraz mniej katolików chodzi do kościoła. Najnowsze statystyki mogą zaskoczyć Mniej niż 40 proc.katolików chodzi do kościoła, a jedynie 20 proc. wiernych przystępuje do komunii. Statystyki ukazały również, że zmalała liczba księży. Mniej niż 40 proc. katolików chodzi do kościoła (123RF) Najnowsze statystyki pokazały, że coraz mnie osób wierzących uczestniczy w niedzielnych mszach świętych. Mniej niż 40 proc. katolików chodzi do kościoła, a niespełna 20 proc. z nich nie przyjmuje komunii. Drastycznie spada również liczba księży, zakonników i zakonnic. Coraz mniej katolików chodzi do kościoła Badania przeprowadzone przez Instytut Kościoła Katolickiego pokazały, że jedynie 38,2 proc. wiernych (w 2017 roku było 38,3 proc) bierze udział w mszach, a dokładnie 17,3 proc. katolików (w 2017 było 17 proc.) przystępuje do komunii.

Ks. dr Wojciech Sadłoń, szef ISKK w rozmowie Wyborczą stwierdził, że niewielkie różnice w porównaniu z poprzednimi latami są na granicy błędy statystycznego. Jego zdaniem praktyki katolików w Polsce są na stałym poziomie. Najwięcej osób uczęszcza na msze w diecezjach tarnowskiej (71,3 proc; w 2017 r. —71,7 proc.), rzeszowskiej (64,1 proc., bez zmian) i przemyskiej (60,4 proc.; 59,8 proc. w 2017 r.). Natomiast najmniej ludzi odwiedza kościoły w diecezjach szczecińsko-kamienieckiej — 24,1 proc. (w 25,6 proc. 2017 r.), w łódzkiej 24,5 proc. (24,6 proc.) i koszalińsko-kołobrzeskiej — co czwarty wierny (o 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej). Jak podają statystyki kościelne, w Polsce jest dokładnie 24 876 księży, a według danych z 2017 było ich 24 917. Obecnie w parafiach pracuje jednak o 300 duchownych mniej, niż trzy lata temu, a w zakonach przebywa 200 mniej zakonników. Odnotowano także nieznaczny spadek liczby sióstr zakonnych z 17,9 tys. do 17,7.