Coraz mniej osób przyjmuje księdza po kolędzie? Proboszcz szczerze odpowiada

- Okazało się, że gdy chodził po domach, ktoś miał stać przy bramie, żeby ksiądz go zauważył. Tata dał znać ministrantom i po prostu wrócił do domu, bo było bardzo zimno. Siedzieliśmy i czekaliśmy, ale poszedł dalej i już nie wrócił. Kolęda się nie odbyła, oczywiście wszyscy sąsiedzi od razu o tym wiedzieli, a wspomniana babcia dobitnie dała nam odczuć, czym jest "zawiedzione zaufanie". Oj, długo nam to wypominała. Rok później kilka razy się upewniała, czy przyjmiemy księdza. Zrobiliśmy to, ale koperty nie dostał. Chyba na nią czekał, a my, niczego nieświadomi, po prostu się do niego uśmiechaliśmy. Co było później, już mówiłam - podsumowuje.