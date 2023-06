Coraz rzadziej gra. Mówi, jak dzisiaj zarabia na życie

Henryk Gołębiewski miał burzliwe życie

Gołębiewski nie chciał iść do szkoły filmowej. "Prawdę mówiąc, w ogóle nie chciało mi się uczyć. Wolałem inne rozrywki – dziewczyny, winko, gitowanie" - opowiadał w książce "Zygzakiem przez życie". Postanowił iść do zawodówki i wykształcić się na ślusarza. Przez lata pracował później w budowlance, był stolarzem i szklarzem, zajmował się też remontami. Niestety chętnie zaglądał do kieliszka, wciągnął się też w hazard – w wywiadach zapewnia jednak, że nigdy nie trafił "na margines".