Coraz więcej osób o tym mówi. Presja chrztu dziecka wciąż jednak jest duża

Początkowo matka rozumiała jej decyzję o tym, by nie chrzcić dziecka, jednak już po narodzinach wnuczki, zaczęła zmieniać zdanie. - Zaczęło się, że co ona ma ludziom mówić, co rodzina powie, w ogóle to jak to tak, wszyscy w rodzinie ochrzczeni. No i koronny, najbardziej absurdalny argument: "ochrzcij ją chociaż po to, żeby dostała prezenty na komunię" - wspomina Kasia.