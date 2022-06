Chciała napisać książkę o seksie po katolicku. W trakcie podjęła decyzję o apostazji

Sama podczas pierwszej komunii wyobrażałam sobie, że opłatek naprawdę zamieni się w moich ustach w ludzkie ciało, surowe mięso. Od kilku lat leczę nerwicę, wcześniej cierpiałam na bezsenność. Cały czas wracają do mnie te same sny – śni mi się, że uciekam przez las przed piekielnym ogniem. To mocno siedzi w głowie. Nie tylko mojej. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że mam 80-kilka lat, stoję nad grobem i nagle te wszystkie obrazy zaczynają mi się przypominać. Nie dam sobie ręki uciąć, że nie pobiegnę wtedy do biskupa się wyspowiadać. Tak silnie rezonują obrazy, którymi faszerowano mnie w dzieciństwie. To jest zresztą jedyne wyjaśnienie, jakie mogę znaleźć dla starych kobiet, które nie mają pieniędzy, a jeszcze z tą resztką biegną do kościoła i dają na tacę.