Te gwiazdy głośno mówią o swoim nawróceniu. "Bóg wyciągnął mnie z otchłani"

Anna Świątczak zawierzyła Bogu

- Mój Bóg, który wyciągnął mnie z otchłani i uwolnił ode mnie samej, dał mi też nową perspektywę. Nie zmienił rzeczywistości wokół mnie, ale mnie samą i patrzenie na to, co się wokół dzieje. (...) To nie jest dla mnie jakaś religijna praktyka, tylko świadomość za Kim idę i komu wierzę bardziej. Świat nie zmierza do tego, żeby stać się krainą mlekiem i miodem płynącą. To miejsce, które ma nam pomóc na nowo odnaleźć Tego, który nas stworzył i wrócić do domu, do Niego. Wtedy to ma sens – zadeklarowała w wywiadzie dla Onetu wokalistka.