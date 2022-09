"Z religii wypisała się aż połowa klasy". Kto i dlaczego rezygnuje z katechezy?

Syn poprosił ją o wypisanie z lekcji religii

- Niejednokrotnie usłyszał: "Nie postarałeś się, kiepski katolik z ciebie wyrośnie" albo "Pan Bóg jest najważniejszy, a tobie nie chciało się nauczyć w imię jego chwały" - opowiada Katarzyna, matka ósmoklasisty. - Któregoś dnia przyszedł do domu i usłyszałam, że albo wypiszę go z lekcji religii, albo będzie uciekał, bo dopóki uczy go ta katechetka, to on tam nie wróci. I nie wrócił, bo zdecydowałam się od razu go wypisać. W tym roku też tak zrobię - dodaje Katarzyna.