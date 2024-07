Coraz więcej Polek zyskuje szansę na wczesne wykrycie raka piersi

Różowy Patrol powered by Gliss to wspólny projekt Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej i firmy Henkel, promujący profilaktykę raka piersi wśród kobiet. Ten najczęściej występujący u kobiet nowotwór w większości przypadków wykrywany jest zbyt późno. Według ekspertów rokowania byłyby dla pacjentek korzystniejsze, gdyby regularnie poddawały się samobadaniu i korzystały z mammografii czy USG piersi. Do tego zachęcają działania Różowego Patrolu zapoczątkowane w 2023 roku. Projekt jest obecny już we wszystkich województwach - poprzez 63 Kluby Różowego Patrolu działające na ich terenie. W tegorocznej edycji, dzięki wsparciu marki Gliss, powstało 18 nowych Klubów i dołączyło do nich aż 178 certyfikowanych Ambasadorek, które wspierają inne kobiety i zachęcają je do regularnych kontroli.

W Polsce codziennie blisko 70 Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. Mimo to wciąż zbyt mało kobiet regularnie się bada.

W przypadku raka piersi szybkie wykrycie może oznaczać całkowite wyleczenie

Odsetek wyleczeń pacjentek z rakiem piersi jest wyższy w porównaniu do innych nowotworów.

W krajach, gdzie standardy leczenia onkologicznego są najwyższe, aż 90% pacjentów przeżywa co najmniej 5 lat po diagnozie. W przypadku raka piersi kluczowym elementem skutecznego leczenia jest jak najwcześniejsze zgłoszenie się pacjentki do lekarza. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, zwłaszcza we wczesnym stadium, tym większe są szanse na pełne wyleczenie.

-W Polsce wykrywalność raka piersi we wczesnym stadium wynosi ok. 41 proc., podczas gdy w innych krajach europejskich przekracza 50 proc. W porównaniu do krajów UE Polska notuje jeden z najgorszych wyników zgłaszalności na badania, w tym na mammografię. To oznacza, że wykrywamy raka zbyt późno. Chcemy zmienić ten stan rzeczy, stąd inicjatywa Różowego Patrolu promująca profilaktykę. Jest ona o tyle ważna, że rak piersi, zwłaszcza wykryty we wczesnym stadium, jest niemal całkowicie wyleczalny – mówi Anna Kupiecka, prezeska Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej.

Ambasadorki – kobiety dla kobiet

Kiedy strach przed chorobą staje się dominujący, wzmaga się lęk przed badaniami. A ich unikanie może jedynie opóźnić wykrycie choroby i leczenie. To, co często pomaga w przezwyciężeniu strachu i zachęca do regularnych kontroli to edukacja i bliskość oraz wsparcie innych kobiet. Wspólne doświadczenia i wzajemne wsparcie mogą pomóc w pokonaniu lęku i wyjściu z izolacji. Dzięki temu kobiety czują się silniejsze i bardziej zmotywowane do podjęcia działań profilaktycznych oraz przestrzegania zaleceń lekarzy.

Z takiej właśnie misji wyrosła inicjatywa Różowych Patroli i zaangażowanie ambasadorek, które uczą inne kobiety, jak wykonywać samobadania piersi i jakie kroki podjąć w przypadku podejrzenia problemu zdrowotnego. Wspólne działania i spotkania przyczyniają się do budowania poczucia przynależności i wzmacniania więzi między kobietami, co jest niezwykle ważne w procesie zdrowienia i przeciwdziałania izolacji społecznej.

Do grona inicjatywy od kilku miesięcy dołączają kolejne niezwykłe kobiety, pełne zapału do edukowania innych kobiet. Ambasadorki często mają swoje historie wyleczenia, które udowadniają, że po przebytej chorobie nowotworowej można prowadzić wartościowe i satysfakcjonujące życie. Choroba często pozwala docenić jego prawdziwą wartość i zmienia perspektywę na wiele spraw.

- Nigdy w życiu nie myślałam, że zachoruję na raka, bo nikt z mojej rodziny nigdy nie chorował. Zawsze byłam dzielna i mimo wielu swoich problemów osobistych zawsze byłam gotowa do pomocy innym. Dopiero choroba pozwoliła mi się zatrzymać i przejrzeć się w oczach innych ludzi. Uświadomiła mi, że zawsze warto walczyć, warto pozytywnie patrzeć na świat, chociaż często jest trudno i co najważniejsze, że podstawą funkcjonowania w chorobie jest obecność i pomoc innych ludzi, rodziny, społeczności. Chorując na raka nie choruje się w pojedynkę, choruje cała rodzina. I ta wspólnota ludzi dobrego serca jest nieoceniona. Moje dzieci, znajomi, to było dla mnie źródło niewiarygodnej siły, które dało mi niesamowitą motywację do walki. Warto pomagać i nawet najmniejsza pomoc jest o wiele ważniejsza niż współczucie. Dlatego też zdecydowałam się dołączyć jako Ambasadorka do projektu Różowy Patrol powered by Gliss, by nie tylko zachęcać kobiety do profilaktyki, ale też uświadamiać je, że rak to nie musi być wyrok, a po raku też jest życie – Anna Sokołowska, Ambasadorka Różowego Patrolu w Koszalinie.

Dotychczasowe efekty

Na mapie Polski od kilku miesięcy pojawiają się kolejne Kluby Różowego Patrolu, by docierać ze swoją misją do kobiet i edukować je z zakresu profilaktyki raka piersi. W sumie jest ich obecnie 63. Współpraca z marką Gliss pozwoliła na zwiększenie zakresu działań tej inicjatywy. W społeczną akcję szerzenia świadomości na temat profilaktyki raka piersi zaangażowała się również Małgorzata Rozenek-Majdan, która wraz z Aleksandrą Gawlas-Wilińską, dyrektorką marketingu z firmy Henkel, została certyfikowaną Ambasadorką projektu.

W samym tylko 2024 roku powstało 18 Klubów Różowego Patrolu powered by Gliss w województwach: lubelskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Planowane jest otwarcie kolejnych, m.in. w woj. dolnośląskim i kujawsko-pomorskim, co jeszcze bardziej poszerzy zasięg działań Różowego Patrolu. Natomiast efekty działania projektu od samego początku są imponujące.

- W okresie od października 2023 do czerwca 2024 roku, we współpracy z Fundacją OnkoCafe, marka Gliss uruchomiła 26 Klubów "Różowego Patrolu powered by Gliss", zwiększając tym samym liczbę Klubów Różowego Patrolu do 63. W tym czasie Fundacja przeszkoliła ponad 178 Ambasadorek w obszarze badań i profilaktyki raka piersi, a my wyposażyliśmy je w materiały edukacyjne. W ciągu tych kilku miesięcy działań Ambasadorki Różowego Patrolu dotarły bezpośrednio do około 10 000 osób , przyczyniając się do zwiększenia świadomości na temat profilaktyki raka piersi oraz promując zdrowy styl życia – podkreśla Aleksandra Gawlas-Wilińska, dyrektorka marketingu działu Henkel Consumer Brands firmy Henkel Polska, certyfikowana Ambasadorka Różowego Patrolu.

Zjazd Liderek Różowych Patroli

20 lipca w Warszawie odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd Ambasadorek projektu Różowy Patrol powered by Gliss. Wydarzenie to było nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych działań, ale także przekazania im pakietu wsparcia merytorycznego oraz zapewnienia możliwości uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez cenionych ekspertów, w tym psychoonkologów i ginekologów.

Podczas zjazdu Ambasadorki miały okazję wymienić się doświadczeniami, zdobytą wiedzą oraz najlepszymi praktykami w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Dodatkowo udział w wykładach z ekspertami pozwolił im poszerzyć wiedzę na temat choroby, jej leczenia i wsparcia psychologicznego dla pacjentek.

Dowiedz się więcej

Na stronie akcji https://www.rozowypatrol.pl/ można znaleźć bazę wiedzy i zapoznać się z instrukcją samobadania piersi. Dodatkowo, na zamieszczonej mapce można łatwo odnaleźć lokalnie działające Różowe Patrole wraz z ich danymi kontaktowymi.

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej powstała w 2014 roku z inicjatywy Anny Kupieckiej, która chorowała na nowotwór piersi. Celem założonej przez nią Fundacji jest działanie w obszarze ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych, oraz zapewnienie wsparcia dla osób zarówno w trakcie diagnozy i leczenia onkologicznego, jak i po jego zakończeniu.

W 2010 roku Anna Kupiecka zachorowała na raka piersi, a w 2012 na Facebooku założyła grupę pod nazwą "Fakraczki", w której kobiety dotknięte chorobą nowotworową mogły uzyskać wsparcie od siebie nawzajem i dzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w procesie leczenia. Stało się to inspiracją dla powołania organizacji. Dzięki temu, że Fundacja jest naturalną kontynuacją nieformalnej grupy wsparcia, to od początku jest bardzo blisko pacjentów i może skutecznie odpowiadać na ich potrzeby. www.onkocafe.pl

Gliss – to marka z portfolio Henkla, która już od ponad 60 lat jest synonimem zdrowej pielęgnacji włosów i stale wprowadzanych innowacji. Gliss to ekspert w regeneracji włosów, który oferuje szeroką gamę produktów do ich pielęgnacji i koloryzacji. Formuły opracowane na bazie zaawansowanych składników aktywnych oraz zasobów natury są dopasowane do konkretnych potrzeb włosów. Dzięki temu zapewniają im regenerację oraz widocznie poprawiają ich kondycję. Marka dba nie tylko o zewnętrzne piękno, czyli włosy, ale troszczy się również o piękno wewnętrzne, czyli zdrowie, a także angażuje się w kwestie społeczne. Od lat wspiera kobiety w dążeniu do odkrywania swojej siły i dodaje im odwagi, czego przykładem jest chociażby ostatnia akcja "Pielęgnuj swoją siłę" www.pielegnujswojasile.pl

Materiał sponsorowany przez Henkel