Córka Agnieszki jest otyła. Matka boi się powiedzieć jej, że powinna schudnąć

Kobieta twierdzi, że gdy zdarzyło się jej ostatnio ograniczyć 7-letniemu dziecku dostęp do jedzenia, to dziewczynka obraziła się na nią i długo płakała. Młoda matka nie wie, jak powinna się zachować i prosi internautów o radę.

"Na logikę biorąc to są to ostatnie lata, kiedy na dziecko jest jeszcze jakiś wpływ. Żeby schudło i żeby skóra mu się nie rozwaliła na zawsze na flak. Potem jak się mu skóra rozpieprzy, a proces wzrostu zakończy, to nawet jak schudnie w skórze będą takie uszkodzenia, że to będzie już nieodwracalne" - tłumaczy jedna z komentujących.