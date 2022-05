Córka Brigitte Macron jest tylko siedem lat młodsza od swojego ojczyma. Mówi się, że ma aspiracje polityczne

- Byli sobą zauroczeni. To, co było między nimi było dość oczywiste, ale i bardzo trudne. Jeśli miałabym przedstawić jednak jakąś wizję miłości, to jest to właśnie Emmanuel i mama. Kiedy są razem, to prawie tak, jakby świat nie istniał - mówiła o związku Brigitte i Emmanuela Macronów w telewizyjnym dokumencie "Brigitte Macron: A French Novel".