Sekrety urody pierwszej damy Francji. Tabloid przeprowadził śledztwo

Związek Emmanuela Macrona i Brigitte Macron od początku budził wiele emocji. A to wszystko przez różnicę wieku, jaka dzieli parę. Chociaż są małżeństwem od 13 lat, to media uwielbiają przypominać, w jakich okolicznościach się poznali. Ona była wtedy mężatką i miała 39 lat, on 15.