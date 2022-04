Brigitte Macron: Po prostu "Brigitte"

Zakazana miłość, starcie z hejtem

Próbowano ich rozdzielić wiele razy. Najpierw rodzice Macrona prosili ją, by zostawiła ich syna w spokoju. Kiedy to nie pomogło, wysłali go do liceum do Paryża, gdzie i ona się później przeprowadziła. Kiedy Emmanuel skończył 18 lat, zaczęli się ze sobą pokazywać. Dla niego rozwiodła się z bankierem André Louisem Auzière'm, z którym ma trójkę dzieci: Sébastiena, Laurence oraz Tiphaine. 20 października 2007 roku została panią Macron.