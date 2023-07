Córka Lindy żyła w biedzie. "Myłam się w wiaderku z wodą"

Aleksandra Linda wystąpiła w czterech produkcjach filmowych. Pomysł na to, by związać swą przyszłość zawodową z aktorstwem, niekoniecznie przypadł do gustu Bogusławowi Lindzie. "Tata przyznał, że się o mnie boi, bo to niełatwa praca" - przyznała sama Aleksandra w rozmowie z "Życiem na gorąco". Od głośnej premiery kolejnej części "Psów", w której zagrała również córka Lindy, minęły trzy lata. Co dziś robi Aleksandra Linda?