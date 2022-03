Córki Anny i Roberta Lewandowskich pokochały kultową grę. Kosztuje grosze

- Przyjęłam zasadę, że jeśli chcę mieć nową rzecz, to muszę oddać dwie stare. To sprawiło, że czuję się szczęśliwsza. Lubię rozdawać swoje ubrania. Tego samego uczę córki. Klara też ostatnio robiła porządki, wybrała ulubione ciuszki i zabawki, a reszta powędrowała do znajomych i potrzebujących dzieci - zdradziła Anna Lewandowska.