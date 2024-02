Pies śmierdzi po spacerze? Zrób, a zapomnisz o problemie

Pielęgnacja psa. Dbamy o czystość i zdrowie

Postarajmy się jak najszybciej zidentyfikować problem. Jeśli zapach to wyłącznie skutek psich szaleństw, czyli np. tarzania się w trawie (oraz wszystkich zanieczyszczeniach, jakie się tam znajdują), pomoże zwyczajna kąpiel. Koniecznie wybierzmy odpowiednie środki do pielęgnacji psów (nie używajmy tzw. ludzkich kosmetyków), które będą też dostosowane do specjalnych potrzeb pupila. Dzięki temu unikniemy podrażnień. W czasie spacerów zwróćmy też uwagę na zachowanie psa i bardziej go pilnujmy.