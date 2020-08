Cudna, niedroga i... polska. Bielizna za 40, 60 i 80 zł

Ładna bielizna jest droga, a czasem niezbyt wygodna. Wygodna i niedroga, często kojarzy się z topornym, beżowym stanikiem. W wyborze bielizny często kieruje nami kompromis. Rezygnujemy z tego, co nam się podoba na rzecz tego, na co nas stać, przez co garderoba bieliźniana wygląda... słabo. Można temu zaradzić i to niewygórowanym kosztem.

Ładna bielizna może być też wygodna, a jej cena całkiem przystępna (Shutt)