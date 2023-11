Ćwicz, by poczuć się lepiej. Sposoby na jesienny spadek nastroju

By było łatwiej, warto zachęcić kogoś bliskiego do wspólnej aktywności. Staraj się też robić to, co lubisz. Nie zmuszaj się do biegania. Na początek dobry będzie spacer z kijkami lub trening na osiedlowej siłowni na świeżym powietrzu. Szukaj motywacji, wynagradzaj swój wysiłek i dawaj dobry przykład innym. Pamiętaj przy tym, by dbać o stawy i ścięgna. Zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do powstania bolesnego urazu, który nie tylko obniży naszą sprawność, ale też sprawi, że jesienna chandra stanie się jeszcze bardziej dotkliwa.