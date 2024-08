Czarne gąsienice na roślinach. Kiedy zobaczysz, lepiej ich nie zabijaj

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu poinformował o ogromnej ilości gąsienic, które można spotkać na terenie miasta (podobnie jest w całej Polsce). Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się one niebezpiecznymi insektami, tak naprawdę zwiastują pojawienie się pięknych motyli - rusałek pokrzywników.

We wpisie opublikowanym na Facebooku możemy dowiedzieć się, że zbiorowisko gąsienic może wyglądać, jak zmasowany atak, jednak wcale im nie jest. Małe, czarne i włochate gąsienice, wkrótce przepoczwarzą się w motyle, dlatego nie należy ich zabijać.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu prosi o ostrożność i zachowanie spokoju, gdy zaobserwuje się stado czarnych włochatych gąsienic. Z czasem przemienią się one w kolorowe motyle.

Motyl znany jako rusałka pokrzywnik należy do rodziny rusałkowatych. Cechuje go charakterystyczne ubarwienie skrzydeł. Przednia para skrzydeł odznacza się intensywnym czerwonoceglanym kolorem, urozmaiconym licznymi żółtymi i czarnymi plamami. Tylne skrzydła, w części bliższej ciału, są jednolicie ciemne. Krawędzie wszystkich skrzydeł zdobi niebiesko-czarny wzór z białymi akcentami. Rozpiętość przedniego skrzydła tego motyla osiąga około 2,5 centymetra.

Metamorfoza motyla to proces składający się z kilku kluczowych etapów. Cykl życiowy rozpoczyna się od wyklucia gąsienicy z jaja. Głównym zadaniem gąsienicy jest intensywne odżywianie się, co pozwala jej zgromadzić zapasy energii niezbędne do dalszych przemian. W ekosystemie gąsienice pełnią istotną rolę jako pokarm dla ptaków, szczególnie w okresie wychowywania młodych.