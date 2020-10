WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 3 poradnik kupującegolegginsymoda damska Agnieszka Małgorzata Adamska 2 godziny temu Czarne legginsy. Ponadczasowy klasyk w modnych, jesiennych stylizacjach Obowiązkowy element w szafie każdej fashionistki? Oczywiście czarne legginsy – jeden z najmodniejszych trendów tego sezonu. Są nie tylko modne, ale także bardzo komfortowe. Sprawdź, dlaczego warto mieć je w swojej garderobie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Są wygodne i pasują do każdego stroju (Adobe Stock) Jeszcze do niedawna po legginsy sięgałyśmy tylko przed pójściem na poranny jogging, albo na siłownię. Dziś to nieodzowny element garderoby, który świetnie sprawdzi się nie tylko podczas treningu, ale także w codziennych stylizacjach. Szczególnie jesienią warto mieć w szafie przynajmniej jedną parę klasycznych czarnych legginsów. Doskonale pasują do zwiewnych sukienek i długich, wełnianych swetrów. Wolisz spędzać chłodne wieczory w domowym zaciszu? Z pewnością docenisz komfort, jaki daje elastyczna, miękka w dotyku tkanina w trakcie wykonywania codziennych obowiązków, albo podczas przyjemnego relaksu w fotelu, w towarzystwie bohaterów ulubionego serialu. Nie masz jeszcze swojej pary wygodnych, czarnych legginsów? Najwyższy czas docenić ich zalety. Komfort i wygoda nie tylko na siłowni Czarne legginsy to tzw. "basic" – rzecz, która powinna znaleźć się w każdej szafie. Ich największą zaletą jest uniwersalizm. Pasują do różnych stylów, dzięki czemu możesz je nosić nie tylko w zestawie ze sportową bluzą, ale także w połączeniu z romantyczną sukienką. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy w modzie cenią sobie ponadczasowość i wygodę. Legginsy z powodzeniem mogą zastąpić jeansy rurki, albo grube rajstopy. Choć wiele osób wciąż uważa je za element stroju treningowego, w świecie mody legginsy już dawno przestały być kojarzone jedynie ze sportem. W najnowszych kolekcjach najsłynniejszych projektantów legginsy doskonale prezentują się jako wielofunkcyjny element miejskich stylizacji, stanowiąc zgrany duet z żakietem, zwiewną, satynową koszulą i miękkim, wełnianym swetrem. Projektanci nie mogą się mylić – legginsy to obowiązkowy element jesiennej garderoby. Czarne legginsy – dlaczego warto mieć je w szafie? Klasyczne, czarne legginsy mają niezliczenie wiele zalet. Obcisły fason podkreśla kobiece atuty, a ciemny kolor optycznie wyszczupla sylwetkę, tuszując jej drobne mankamenty. Każda posiadaczka legginsów na pewno potwierdzi, że są niezwykle wygodne, nie krępują ruchów i zapewniają komfort przez cały dzień. Uniwersalny krój legginsów pasuje do wszystkiego, dzięki czemu możesz tworzyć niezliczenie wiele stylizacji z ich udziałem. Miękka, elastyczna tkanina sprawia, że legginsy doskonale sprawdzają się także jako element domowego stroju, w którym można wypoczywać do woli. Gwarantujemy, że docenisz je podczas jesiennych wieczorów spędzanych w fotelu z książką, albo ulubionym serialem. Absolutne must have jesiennych stylizacji Moda na legginsy wraca co roku wraz z początkiem sezonu jesienno – zimowego. Choć wielu osobom wydaje się, że ich obecność na ulicach jest czymś nowym, w rzeczywistości legginsy królują w świecie mody od wielu dekad. Wystarczy spojrzeć na ikony stylizacje znanych gwiazd, żeby przekonać się o ich ponadczasowym charakterze. Adobe Stock legginsy sport kobieta (Adobe Stock) Legginsy nosiły wiele lat temu takie ikony stylu, jak Audrey Hepburn, Jane Birkin, czy Cindy Crawford. I choć każda z tych gwiazd wyróżniała się zupełnie innym typem sylwetki, wszystkie prezentowały się w legginsach oszałamiająco, zestawiając je z prostą bluzką lub elegancką koszulą. Jeżeli dotychczas traktowałaś legginsy dość sceptycznie, obecny sezon jest doskonałym momentem, żeby wreszcie się z nimi polubić. Ciepła, słoneczna jesień zachęca do długich spacerów i aktywności na świeżym powietrzu, a te najlepiej wykonywać w wygodnym stroju. Czarne legginsy świetnie sprawdzą się podczas wędrówek po lesie i relaksu w parku. Sięgaj po nie także wtedy, gdy masz przed sobą długi, aktywny dzień i zależy ci na maksymalnym komforcie podczas chodzenia. Nie musisz obawiać się, że legginsy w pracy będą wyglądały zbyt nie formalnie. Wystarczy dodać do nich buty na obcasie, dłuższą marynarkę i elegancką biżuterię i już – mamy wygodny strój do biura i na spotkania służbowe. Jak nosić czarne legginsy? W sklepach znajdziemy wiele modeli czarnych legginsów. Każde z nich różnią się między sobą fasonem oraz rodzajem i grubością materiału. Jak wybrać idealny wariant, w którym będziemy wyglądać doskonale? Kluczową kwestią jest twoja figura. Jeżeli masz prostą, chłopięcą sylwetkę, możesz śmiało sięgać zarówno po klasyczne legginsy – biodrówki, jak i po modele z wyższą talią. Nie musisz unikać także błyszczących tkanin. Wręcz przeciwnie – połyskujący materiał uwydatni i podkreśli drobną figurę oraz wąskie biodra. Inaczej jest w przypadku pełnej sylwetki o obfitych, kobiecych kształtach. W takiej sytuacji lepiej sięgać po modele o wysokiej, zbudowanej talii i matowym wykończeniu. Niezwykle istotna jest także gęstość tkaniny. Legginsy z cienkiego włókna możemy traktować jako alternatywę dla rajstop, ale ich prześwitujący, rzadki splot z pewnością nie zastąpi spodni. Jeżeli decydujesz się na cieńszy, lekko transparentny wariant legginsów, pamiętaj, żeby zakładać do nich dłuższą górę, która zasłoni pośladki. Czarne legginsy to doskonały wybór na jesienne dni. Trendsetterki chętnie zestawiają je z kwiecistymi sukienkami w stylu boho, długimi kozakami i grubym, wełnianym swetrem. Fanki miejskiej elegancji mogą potraktować legginsy jak klasyczne bryczesy i nosić je z satynową koszulą, albo prostym białym t-shirtem i żakietem. A jak stworzyć modny, sportowy look z legginsami w roli głównej? Nic prostszego! Połącz je z dłuższą bluzą i ulubionymi sneakersami lub trampkami. W chłodne dni możesz założyć na wierzch skórzaną kurtkę – ramoneskę. W takich modnych, jesiennych stylizacjach czarne legginsy z pewnością będą wyglądały fantastycznie.