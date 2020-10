WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czas na jesienną elegancję. Jakie rajstopy wybrać? Kropka nad "i" w eleganckiej stylizacji to nie zawsze efektowna broszka, super buty czy kolorowa apaszka. Czasem detal, który skutecznie buduje albo rujnuje zadbany wygląd, jest niemal niewidoczny. Często są to rajstopy. Jakie najchętniej nosimy jesienią? Kiedy robi się chłodniej, częściej sięgamy po ciemniejsze i bardziej kryjące rajstopy (Adobe Stock) Eleganckie rajstopy na jesień Klasyczne rajstopy są jak druga skóra. Wygodne, gładkie i dopasowane do sylwetki i stroju mogą być niemal niewidoczne. Praktyczne wzmocnienia czynią tę delikatną odzież zadziwiająco trwałą, mimo zastosowania cienkich materiałów. Ocieplają i okrywają nogi, delikatnie tuszują niedoskonałości skóry. Prawdziwy niezbędnik. Najlepiej, aby rajstopy były mało widoczne, dopasowane do wieku i okazji oraz dobrej jakości – zaciągnięcia i "oczka" nie wchodzą w grę. Uniwersalne rajstopy mają kolor cielisty, który dobieramy do koloru skóry. Nie powinny się od niej różnić bardziej niż jeden lub dwa tony. W chłodniejsze miesiące często sięgamy po ciemne rajstopy w różnych odcieniach brązów, szarości i te ulubione jesienią: w kolorze czarnym. Kryjące i ciemne rajstopy to sposób na elegancką stylizację jesienią, a także prosty trik, który wyszczupla i wysmukla nogi. Ciemne rajstopy do szpilek, kozaków lub botków w ciemnym kolorze zlewają się kolorystyczne, a my dzięki wyższym obcasom możemy cieszyć się efektem dłuższych nóg. Kobiety, które jesienią i zimą chodzą w spódnicach i sukienkach, chętnie sięgają po takie rajstopy. Dają ciepło, wizualnie wyszczuplają, a do tego są bardzo uniwersalne. Nie tylko osłona przed chłodem Czarne rajstopy mogą zarówno pozostać neutralne i niemal niewidzialne (jak modele do wieczorowych sukienek), jak i stanowić główny element stylizacji albo mocny akcent. Te najcieńsze wkładamy do ciemnych kreacji odsłaniających nogi i do szpilek, a te najbardziej kryjące na chłodne dni. Lekko ocieplane gwarantują możliwość noszenia spódnic także zimą. Modne rajstopy Klasyczne rajstopy bez ozdób jako jedyne nadają się np. na ważne spotkanie czy rozmowę w sprawie pracy. Alternatywą, która sprawdzi się "po godzinach", są oryginalne rajstopy. Mogą mieć delikatny wzór, fakturę, akcenty kolorystyczne lub np. imitować podkolanówki, zakolanówki lub pończochy. Z ostatnią kategorią rajstop na jesień warto jednak uważać – poziomy podział cieńszej i grubszej części takich rajstop może dawać efekt szerszych, masywniejszych nóg. Wzorzyste rajstopy nie cieszą się dobrą sławą – a szkoda, bo nie wszystkie produkty mają wyzywający styl czy nadmiernie skupiają uwagę (co uważa się za wpadkę). Wyraziste kabaretki mogą być uznawane za "przesadzone", a czasem nawet wulgarne, warto więc dobrze rozważyć ich zakup, a jeszcze lepiej – zastanowić się nad tym, czy aby na pewno pasują do konkretnej okazji. Jednak subtelna linia na rajstopach z tyłu nogi czy delikatna aplikacja nad kostką (np. wzór kwiatowy) to dobry wybór i możemy być pewni, że nasze rajstopy to elegancki, stonowany produkt.