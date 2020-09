WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Czas pracy na baterii sięgający 19 godzin? To możliwe z Lenovo Yoga Slim 7 Sezon urlopowy minął, a już za moment rozpoczyna się rok akademicki – wszyscy wracamy do pracy (nawet jeśli niekonieczne do biur) i na sale wykładowe (także te wirtualne). Jak co roku to dobry moment na podjęcie decyzji o zakupie nowych narzędzi pracy, na czele z laptopem. W powrocie do pracy pomogą nowe narzędzia, z laptopem na czele Materiał powstał we współpracy z Lenovo Ważnym czynnikiem przy jego wyborze powinna być kwestia czasu pracy na baterii oraz pozostałe zagadnienia związane z zarządzaniem energią. Nic przecież nie frustruje bardziej, gdy urządzenie, które miało być podstawowym narzędziem pracy okazuje się bezużyteczne, gdyż znów po zaledwie kilku godzinach pracy wyładowała się bateria. Widać, że producenci rozumieją tę kwestię i coraz częściej projektują urządzenia, które będą w tym aspekcie niezawodne. Jednym z nich jest z całą pewnością Lenovo Yoga Slim 7. Pojemność akumulatora Dla wielu osób przyzwyczajonych do tego, że czas pracy laptopów na baterii sięga kilku, najwyżej 6-7 godzin, i to zazwyczaj tylko kilka pierwszych tygodni po zakupie, informacje na temat możliwości Yogi Slim 7 mogą być zaskoczeniem. Otóż laptop ten, rzecz jasna przy odpowiednim profilu użytkowania, może wytrzymać na jednym ładowaniu nawet 19 godzin. Jak udało się tego dokonać i jak osiągać takie wyniki? Co wpływa na żywotność baterii i ile prawdy jest w mitach dotyczących najlepszych praktyk dotyczących ładowania sprzętu? Przekonajmy się. Lenovo Yoga Silm 7 wytrzymuje na jednym ładowaniu nawet do 19 godzin Zacznijmy od tego, że pojemność akumulatorów w laptopach mierzy się zazwyczaj w watogodzinach (Wh) bądź amperogodzinach (Ah). Im większa wartość Wh lub Ah, tym większa pojemność akumulatora, a to przekłada się bezpośrednio na dłuższy czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Producenci muszą więc znajdować złoty środek pomiędzy wydajnością akumulatora a smukłością obudowy i wagą laptopa. Współcześnie wartością typową jest akumulator pojemności ok. 56 Wh. W przypadku Lenovo Yoga Silm 7 bateria ma aż 60,7 Wh. Różnice widać zatem już na etapie konstrukcyjnym, a przecież Yoga Slim 7 waży 1,4 kg, czyli mniej więcej tyle, co trzy półlitrowe butelki wody. Pojemność baterii w Lenovo Yoga Silm 7 na tle konkurencji jest imponująca Niemniej pojemność akumulatora nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na długość pracy na baterii. Zmiennych jest w tym równaniu mnóstwo: wielkość i technologia zastosowanego wyświetlacza, jasność jego podświetlenia, model procesora, rodzaj chłodzenia, wykorzystanie radiowych modułów łączności (np. Bluetooth, Wi-Fi), a nawet podświetlenie klawiatury. Ogromne znacznie ma oczywiście także obciążenie zasobów: granie w gry wyładuje akumulator kilkukrotnie szybciej niż np. praca w Wordzie przy średniej jasności ekranu. Jak widać, czynników jest sporo. Dobre praktyki Z czasem jednak nawet najlepsza bateria zacznie się zużywać, co będzie skutkować coraz krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu. Proces można ten jednak znacząco opóźnić, stosując się do dobrych praktyk w zakresie ładowania urządzeń (dotyczą one bowiem nie tylko laptopów, te same, litowo-jonowe ogniwa stosuje się także w smartfonach czy tabletach). Przez lata narosło wokół nich wiele mitów, które nie dość, że nie wydłużają czasy pracy urządzenia, to jeszcze mogą źle wpływać na kondycję baterii. 1. Nie doprowadzaj do rozładowania baterii, nie ładuj do 100% Wiele osób jest zdania, że baterie urządzeń zawsze powinno się ładować do 100% oraz wyładowywać ją – aż do momentu, gdy urządzenie się wyłączy. Nic bardziej mylnego. W celu wydłużenia żywotności akumulatora nigdy nie powinniśmy dopuszczać do pełnego naładowania bądź wyładowania. Większość ekspertów jest zdania, że najlepszym rozwiązaniem jest doładować baterie, gdy jej poziom sięgnie ok. 20%, a odłączać urządzenie przy ok. 80%. Dla baterii, ze względu na optymalne proporcje litu, grafitu i tlenku kobaltu najbardziej optymalny jest stan naładowania wynoszący 50%. Stosując się do tej zasady, możemy być pewni, że wspomniane 19 godzin w przypadku Lenovo Yoga Slim 7 nie zamieni się po roku w 10 godzin i będziemy mogli korzystać z pełni możliwości urządzenia przez długi czas. Nie doprowadzaj do rozładowania baterii, nie ładuj do 100% 2. Nie martw się efektem pamięci Osobną kwestię stanowi tzw. efekt pamięci, znany także jako pamięć baterii. Przez wiele lat można było zauważyć, że akumulatory „zapamiętują” to, jak w jaki sposób są ładowane. Jeśli więc użytkownik zazwyczaj podłączał do ładowania akumulator przy 10% i odłączał przy 90% to po jakimś czasie pojemność całego ogniwa malała o 20%. O ile mogło to mieć znaczenie w przypadku niklowo-kadmowych, tak problem nie występuje w sposób znaczący w przypadku współczesnych akumulatorów litowo-jonowych. Jak już wspomniano, znacznie więcej szkód można wyrządzić dzisiejszym akumulatorom w drodze ciągłego rozładowywania ich do zera. 3. Podłączać czy nie podłączać? Czy praca w trybie stałego podłączenia do prądu, gdy bateria przez dłuższy czas utrzymywana jest na poziomie 100%, szkodzi jej kondycji? Jak wspomniano, najlepiej, aby akumulator był utrzymywany w stanie około 50% ładowania. Z drugiej zaś strony balansowanie pomiędzy 20% i 80% siłą rzeczy zwiększa liczbę cykli. Należy jednak przyjąć, że aspekt ten wywiera na ogniwa litowo-jonowe mniejszy wpływ niż długotrwałe utrzymywanie baterii w skrajnych stanach – lepiej zatem okresowo podłączać i odłączać zasilacz, niż długotrwale pracować na zasilaniu zewnętrznym. Dużą rolę odgrywają tutaj mechanizmy szybkiego ładowania – Lenovo Yoga Slim 7 obsługuje technologię Rapid Charge Pro, dzięki której akumulator naładujemy do 50% w około 30 minut. Dzięki temu utrzymywanie ogniwa w optymalnej kondycji jest niezwykle wygodne i nie wymaga od użytkownika poświęcania dodatkowego czasu na doładowywanie laptopa. W Lenovo Yoga Slim 7 baterię do poziomu 50 proc. naładujesz w około 30 minut 4. Zadbaj o oprogramowanie Warto także poświęcić uwagę samemu oprogramowaniu. W Windowsie 10 można dostosować tryb działania komputera do wymagań. Jeśli zależy nam jak na jak największej wydajności, to oczywiście nie należy wprowadzać żadnych zmian. Jeśli jednak akurat nie mamy możliwości doładowania akumulatora, a zależy nam na długim czasie pracy, to wystarczy kliknąć ikonę baterii po lewej stronie paska zadań (najpewniej tuż obok zegara), kliknąć ją, a następnie przeciągnąć suwak w lewo, do pozycji „Najdłuższy czas pracy baterii”. Wówczas system przejdzie w tryb ekonomiczny, w którym obciążenie sprzętu będzie ograniczone, co przełoży się na wydłużenie czasu pracy. Korzystaj z pełni możliwości Nowoczesne i wydajne urządzenia, takie jak Lenovo Yoga Slim 7, dzięki połączeniu możliwości sprzętowych i funkcji oprogramowania, oferują pod względem czasu na baterii wyniki, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia. Aby jednak cieszyć się tymi potężnymi możliwościami w pełni, warto stosować się do przytoczonych dobrych praktyk i unikać powielania mitów, które w dużej części dotyczą akumulatorów, które już dawno nie są montowane w laptopach. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że akumulator laptopa zachowa dobrą kondycję przez dłuższy czas i pozwoli na pracę i rozrywkę przez nawet kilkanaście godzin bez konieczności sięgania po zasilacz. Materiał powstał we współpracy z Lenovo