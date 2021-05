Czego pragnie Twoje dziecko? TOP prezenty z okazji Dnia Dziecka

Funkcjonalna i wygodna deskorolka elektryczna od Kawasaki to propozycja zarówno pod kątem czystej rozrywki, jak i wydajnego sposobu przemieszczania się. Napędzana przez dwa silniki, o mocy 250W każdy, rozwija prędkość do 15 km/h, co stanowi świetny wynik w tej klasie urządzeń. Znosi obciążenie do 100kg i pozwala na pokonanie do 20 km. Wodoodporna powierzchnia antypoślizgowa zapewnia stabilność podczas jazdy w warunkach wysokiej wilgotności, a nawet w czasie drobnego deszczu. Deska sterowana jest za pomocą balansu ciała i wyposażona w mechanizmy utrzymujące samoczynną stabilizację. Baterię od 0% do 100% naładujemy w zaledwie 3 godziny.