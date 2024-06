Czekają aż zaśnie. Później wkradają się do łóżka partnerki

Mężczyźni na całym świecie często zmagają się z problemami, które mogą być niezwykle trudne i wstydliwe. Należą do nich m.in. trudności natury seksualnej, które sprawiają, że czują się oni mniej pewni siebie w sytuacjach intymnych.

Seksuolożka zauważyła, że niektórzy mężczyźni tak bardzo wstydzą się swoich problemów, że nie szukają nawet pomocy u specjalisty. - Nieustająca ochota na seks u mężczyzn to mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością - podkreśliła specjalistka.

Zaznaczyła, że u niektórych mężczyzn na różnych etapach życia dochodzi do obniżenia libido. - Mogą odpowiadać przede wszystkim czynniki zdrowotne - warto regularnie kontrolować poziom hormonów, takich jak prolaktyna i testosteron, sprawdzać ogólny stan zdrowia, przeprowadzać podstawowe badania, które mogą wskazać, w jakim obszarze doszło do pogorszenia stanu zdrowia - podkreśliła.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!