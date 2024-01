"Polowanie na jednorożca" nowym trendem wśród par. Ekspertka ostrzega

Podkreśla także, że tak naprawdę już w toku poszukiwań osoby trzeciej do trójkąta dochodzi do silnej seksualizacji osób biseksualnych. Pary zakładają bowiem, że skoro dana osoba jest w stanie być zarówno z kobietą, jak i mężczyzną, to najprawdopodobniej będzie zainteresowana również wejściem w relację niemonogamiczną. W efekcie jest to bardzo jednak krzywdzące i może nieść ze sobą konsekwencje dla osoby trzeciej.